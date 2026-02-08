Υπόθεση κατασκοπείας: Στο μικροσκόπιο τα κινητά του σμηνάρχου και ο Κινέζος “χειριστής” – Έρευνα για άλλους δύο στρατιωτικούς

Την πιθανή εμπλοκή τυχόν περισσότερων ατόμων στην υπόθεση κατασκοπείας, εξετάζουν οι Αρχές.

Την ίδια ώρα, ξεψαχνίζουν τα δύο κινητά του 54χρονου σμηνάρχου που κρατείται, καθώς αναμένεται να καταθέσει την Τρίτη, μετά την προθεσμία που πήρε, ενώ αναζητούν και στοιχεία για τον «χειριστή» από τη Κίνα τον οποίο περιέγραψε ο συλληφθείς, αλλά δεν έχουν βρεθεί ακόμη στοιχεία του.

Ένα στοιχείο που ερευνούν για να τον εντοπίσουν είναι το ταξίδι του στην Αθήνα το 2025 όπου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε κάνει μια «στάση λίγων ωρών».

Κατά την έφοδο στο γραφείο του, οι Αρχές εντόπισαν δύο κινητά. Το ένα είναι αυτό που μένει στο ερμάριο του γραφείου του στο Γ4 του επιτελείου, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο ασφαλείας και το άλλο ήταν ένα κινητό για το οποίο δεν είχε ενημερώσει και σε αυτό φέρεται να εντοπίστηκε το κινεζικό λογισμικό κατασκοπείας.

Εκεί εντοπίστηκαν και τα αρχεία που είχε στείλει στον Κινέζο «χειριστή», τα οποία του τα έστελνε με έναν QR κωδικό, τον οποίο έστελνε με άλλη εφαρμογή κι εκείνος τα μετέτρεπε σε φωτογραφία.

Οι αρχές ασφαλείας και ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ φέρονται να έχουν «κλειδώσει» τον ρόλο του προσώπου που χαρακτηρίζεται ως «άνθρωπος-σκιά», ο οποίος φέρεται να κινούσε τα νήματα στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη πρόσωπα ελέγχονται για τυχόν εμπλοκή τους στην υπόθεση. Ο 54χρονος Σμήναρχος από τότε που άλλαξε έδρα και δεν είχε πρόσβαση στα αρχεία, φέρεται να έψαχνε για συνεργούς, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι.

Πώς στρατολόγησαν τον Σμήναρχο

Ο 54χρονος φέρεται να έχει περιγράψει τον σύνδεσμό του ως έναν άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, ο οποίος διαμένει στο Πεκίνο. Τον είχε συναντήσει το 2024 σε ένα ταξίδι του στη Κίνα όπου εκεί ουσιαστικά «κλείδωσε» η στρατολόγησή του.

Κατά τη συνάντηση αυτή, φέρεται να του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον πλήρωναν με εμβάσματα σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα, ανά μήνα ή τρίμηνο, με ποσά από 5.000 ως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τα απόρρητα έγγραφα που έστελνε.

Να σημειωθεί πως η κατηγορία που αντιμετωπίζει σε βαθμό κακουργήματος είναι η μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, η οποία τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως 20 έτη.

Σε περίπτωση που κριθεί προσωρινά κρατούμενος θα προφυλακιστεί στην ειδική πτέρυγα για στρατιωτικούς στην Κόρινθο, ενώ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης﻿ θα του αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια από το υπουργείο Εσωτερικών, βάσει του νέου νόμου που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο.