Βιολάντα: Προς κατασκευαστική αστοχία οδηγούνται τα πρώτα συμπεράσματα για τη φονική έκρηξη

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, στο 6ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρικάλων – Καρδίτσας, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το ενδεχόμενο κατασκευαστικού λάθους φαίνεται να υπερισχύει έναντι του σεναρίου διάβρωσης λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ».

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα στελέχη της Διεύθυνσης έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τη δεξαμενή έως το υπόγειο της επιχείρησης, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη, έπειτα από σπινθήρα που προκλήθηκε από αντλία νερού.

Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, κινήθηκε υπόγεια και κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, εξέρχοντας από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Εκεί δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Διατρήσεις σε οκτώ σημεία

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσαν διατρήσεις σε μήκος περίπου 30 μέτρων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος της πορείας του αγωγού. Σε όλα τα σημεία εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, με τη συγκέντρωση να μειώνεται όσο οι έρευνες πλησίαζαν προς το εξωτερικό της επιχείρησης και το κιγκλίδωμα που βρίσκεται επί του δρόμου.

Αποδυναμώνεται το σενάριο του «Ντάνιελ»

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, το σενάριο ότι η διάβρωση των σωληνώσεων προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» φαίνεται να αποδυναμώνεται. Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής εκτιμούν πως πρόκειται για αστοχία στην αρχική κατασκευή, καθώς οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για χαλύβδινο σωλήνα που παρουσίαζε διάβρωση μήκους περίπου 7,5 μέτρων, με το συγκεκριμένο τμήμα να αποσπάται.

Υπογειοποίηση από το 2014 χωρίς έλεγχο

Οι σωληνώσεις φαίνεται να είχαν κατασκευαστεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή και νωρίτερα, γεγονός που σημαίνει ότι παρέμειναν για περίπου 12 χρόνια χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για ενδεχόμενη σκουριά ή διάβρωση. Κατά τους πραγματογνώμονες, το έργο θα έπρεπε να είχε θωρακιστεί και να είχε περιβληθεί με άμμο, κάτι που δεν έγινε.

Έλεγχοι σε ΕΜΠ και Γενικό Χημείο του Κράτους

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα αναμένεται να μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει αναλυτική εξέταση, με στόχο να προσδιοριστεί το ακριβές αίτιο της διάβρωσης. Παράλληλα, δείγματα χώματος θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η ποσότητα του προπανίου που είχε εγκλωβιστεί στο έδαφος όσο και η σύστασή του, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε ή όχι άμμος.

Τι εξετάζεται για τα έργα και τις ασφαλτοστρώσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» ούτε οι ασφαλτοστρώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο φαίνεται να ευθύνονται άμεσα για τη διάβρωση. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα έργα αυτά να συμπίεσαν το έδαφος, καθιστώντας το πιο συμπαγές και επιτρέποντας στο προπάνιο να κινηθεί μέσα από αυτό σαν «κανάλι», φτάνοντας τελικά στο υπόγειο της επιχείρησης.