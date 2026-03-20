Βέροια: Προσαγωγή ενός ατόμου για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας

Στην προσαγωγή ενός ατόμου έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές Αρχές στη Βέροια για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/3), με τα τραύματά της να παραπέμπουν σε άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που έχει προσαχθεί εξετάζεται αν είχε κάποια συμμετοχή στον ξυλοδαρμό της νεαρής. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για την υπόθεση.

Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, στη Θεσσαλονίκη.

Η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης γύρω στις 10 βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα που φέρει παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο “Παπαγεωργίου” όπου και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Η νεαρή δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση και να περιγράψει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε σχετικά με την υπόθεση πως στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή

«Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα. Δημογλίδου στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega”.