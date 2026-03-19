Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για να διακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη στην 24χρονη η οποία βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/3).

Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” στη Θεσσαλονίκη με την κατάσταση της υγείας της νεαρής να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης γύρω στις 10 βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα που φέρει παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο “Παπαγεωργίου” όπου και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Η νεαρή δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση και να περιγράψει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Η αδελφή της κοπέλας έχει απευθύνει έκκληση σε όποιον ή όποια γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να απευθυνθεί στις Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

