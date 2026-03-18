Άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης στη Βέροια: Δραματική έκκληση της αδερφής της – “Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει”

Σοκ και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Βέροια η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού 24χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η νεαρή εντοπίστηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πυλωτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Δραματικές ώρες για την οικογένεια

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, με τους γιατρούς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σοβαρών και μόνιμων επιπλοκών.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει ενδέχεται να μείνει ανάπηρη ή τυφλή», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή της.

Μέσα από δημόσια έκκληση, η ίδια ζητά από οποιονδήποτε γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, τονίζοντας πως το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αινιγματική την απουσία μαρτύρων.

Ερωτήματα για τις συνθήκες της επίθεσης

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του άγριου ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κίνητρο της ληστείας φαίνεται να αποκλείεται, καθώς η 24χρονη βρέθηκε να έχει στην κατοχή της τόσο το ρολόι όσο και το πορτοφόλι της.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να δέχθηκε την επίθεση σε διαφορετικό σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στην πυλωτή όπου εντοπίστηκε.