Βέροια: Ομολόγησε ο 20χρονος τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Τι υποστήριξε

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεσης της 24χρονης από τη Βέροια, η οποία το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/3) βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, με τα τραύματά της να παραπέμπουν σε άγριο ξυλοδαρμό.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο άνδρας ο οποίος είχε προσαχθεί κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, φέρεται να ομολόγησε τον ξυλοδαρμό της 24χρονη γυναίκας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 20χρονος είχε ραντεβού το βράδυ της Τετάρτης με την νεαρή γυναίκα καθώς γνωρίζονταν. Μετά την προσαγωγή του ως ύποπτο, ο ίδιος φαίνεται ότι ομολόγησε πως την χτύπησε κατά τη διάρκεια λεκτικού καβγά.

Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι το θύμα ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη και ότι εκείνος ανταπέδωσε πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι δύο τους φαίνεται ότι είχαν φιλικές σχέσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στις Δικαστικές Αρχές και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, στη Θεσσαλονίκη.

Η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης γύρω στις 10 βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα που φέρει παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο “Παπαγεωργίου” όπου και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Η νεαρή δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση και να περιγράψει τι ακριβώς έχει συμβεί.

