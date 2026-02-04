MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βέροια – Απίστευτο βίντεο: 89χρονος οδηγούσε για 10 χλμ ανάποδα στην Εγνατία Οδό

THESTIVAL TEAM

Bίντεο που ανέβασε χρήστης του Tik Tok φέρεται να δείχνει 89χρονο οδηγό που εντοπίστηκε πριν λίγες μέρες να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, στη Βέροια.

Μία 50χρονη οδηγός, προκειμένου να τον αποφύγει, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 28 Ιανουαρίου περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι. Ο 89χρονος εισήλθε ανάποδα στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο της Βέροιας, κινούμενος στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Διανύοντας μία απόσταση περίπου 10 χλμ. –κι αφού συνέβη το τροχαίο με την 50χρονη– ο ηλικιωμένος βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.

