Βεντέτα στα Βορίζια: Νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων η 55χρονη που έπαθε ανακοπή από τους πυροβολισμούς

Οργή και θλίψη επικρατούν στην Κρήτη αλλά και πανελλαδικά για το απίστευτο μακελειό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πρόκειται για βεντέτα που «ξύπνησε» το πρωί του Σαββάτου (01/11), με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οδύνη επικρατεί και στο Νοσοκομείο Χανίων καθώς η νεκρή -από το μπαράζ πυροβολισμών- εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 55χρονη ήταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη και είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της. Η άτυχη γυναίκα, ήταν χήρα, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και τρίτος νεκρός, ενώ τουλάχιστον 15 είναι οι τραυματίες.