Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Σήμερα στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός – “Όλοι ήταν σε σοκ, εκτός από αυτόν, κοιτούσε το αυτοκίνητό του”

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο στην Αρτέμιδα, από το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος και τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή και η σύντροφός του.

Ο συλληφθείς νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, ώστε να μεταφερθεί στην Εισαγγελία για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Τα βίντεο που έχουν καταγράψει το δυστύχημα είναι σοκαριστικά, καθώς το όχημα φαίνεται να κινείται με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια «καρφώνεται» πάνω στην οικογένεια, η οποία έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε έρθει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, η οποία πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η προανάκριση της Τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σήμερα αναμένονται κρίσιμες εξελίξεις με την παράσταση του οδηγού ενώπιον του εισαγγελέα.

Κάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω με τον θόρυβο που προκάλεσε το αυτοκίνητο, του 29χρονου όταν έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα, είπε ότι ο δράστης του τροχαίου δυστυχήματος αντιδρούσε σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

«Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η γυναίκα που έσπευσε στο σημείο στα πρώτα λεπτά του δυστυχήματος.

«Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Τον είδα μια χαρά (σ.σ.: δεν ήταν σε κατάσταση μέθης). Δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιά έχει πάθει… Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και τον κατάλαβα…» είπε η αυτόπτης μάρτυρας».