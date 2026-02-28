MENOY

Τροχαίο στη Λάρισα: Μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με 3 τραυματίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/02/2026) στη Λάρισα με δύο αυτοκίνητα να συγκρούονται σφοδρά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση της οδού Καρδίτσης που οδηγεί στο Νέο Κοιμητήριο στη Λάρισα, όταν τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο τόσο οχήματα της αστυνομίας, όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

τροχαίο
Το σημείο του τροχαίου / Φωτο onlarissa.gr
τροχαίο
Το σημείο του τροχαίου / Φωτο onlarissa.gr

Στους τραυματίας δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκαν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

