Τροχαίο στη Χαλκίδα: Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή – Σοβαρά τραυματίας ο αναβάτης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Χαλκίδα, όταν υπήρξε σύγκρουση μιας μηχανής που κινούνταν από Δροσιά προς Χαλκίδα με ένα φορτηγάκι.

Σύμφωνα με το evima.gr, η σύγκρουση, που έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων σταμάτησαν επί τόπου προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό της μηχανής ενώ παράλληλα κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σπεύδει στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τον τραυματισμένο οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.

Χαλκίδα

