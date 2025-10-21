Τρίκαλα: Σοκάρει ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του – “Καθόμασταν και βλέπαμε τηλεόραση, σηκώθηκα και την έπνιξα”

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μητροκτονία στα Τρίκαλα, με τον 18χρονο δολοφόνο να περιγράφει μόνο τον τρόπο που αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του, αρνούμενος να αποκαλύψει το κίνητρο της στυγερής πράξης.

«Καθόμασταν στον καναπέ και βλέπαμε τηλεόραση. Σκεφτόμουν καιρό να το κάνω. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκα, πήγα μέσα, πήρα μία πετσέτα και την έπνιξα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, τονίζοντας πως τα υπόλοιπα θα τα αποκαλύψει στον ανακριτή.

Συγγενής του νεαρού μιλώντας στον Alpha, ανέφερε ότι ο 18χρονος μαζί με τον αδερφό του έμεναν με τον πατέρα τους, καθώς οι γονείς είχαν χωρίσει.