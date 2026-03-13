MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στον Πύργο.

Ο νεαρός βρέθηκε από περίοικους στον ακάλυπτο και άμεσα κάλεσαν ασθενοφόρο, ενώ ένας γείτονας μαζί με μία παιδίατρο του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

