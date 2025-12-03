Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι – Νεκρή μία 75χρονη

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα στην Κέρκυρα, η οποία έπεσε με το αυτοκίνητο σε ποτάμι, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και η κόρη της.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΧ αυτοκίνητο της 48χρονης κόρης εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75χρονη μητέρα της, αφού έπεσε από ύψος 7 μέτρων μέσα σε ποτάμι.

Η 48χρονη φέρει σοβαρά τραύματα, και η κατάστασή της είναι σοβαρή.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.