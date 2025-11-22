MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός o 44χρονος που έπεσε από μπαλκόνι, στο νοσοκομείο η αδερφή του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αδιανόητη τραγωδία στην Άρτα στην περιοχή Κιρκιζάτες το Σάββατο 22 Νοεμβρίου με έναν 44χρονο που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα να πέφτει από μπαλκόνι διαμερίσματος.

Σύμφωνα με το epiruspost στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην Άρτα διέμεναν δύο αδέλφια 44 και 42 χρονών. Ο 44χρονος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε, όμως φτάνοντας στο νοσοκομείο της Άρτας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα τραύματα από την πτώση ήταν βαρύτατα και του κόστισαν την ζωή. Η 42χρονη όταν είδε τον αδελφό της να πέφτει στο κενό θέλησε και η ίδια να βάλει τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού εντός του οποίου παρέμεινε.
Προφανώς στην συνέχεια λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και βγήκε στο μπαλκόνι όπου εκεί εντοπίστηκε λιπόθυμη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο όπου παραμένει για νοσηλεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Άρτα

