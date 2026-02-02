MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 65χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον Πύργο – Έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (2/2) στις εργατικές κατοικίες στον Πύργο Τρικάλων, στην οδό Αγιαμονιώτη, μετά τον εντοπισμό γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikalanews.gr, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 65 ετών, η οποία φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Τρίκαλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα: Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Σόλων Τσούνης: Όλοι είχαμε άγχος για το Σόι, διάφορα σίκουελ σειρών δεν έχουν πάει καλά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Άρης: Πάρτι στο “Παλέ”: Ο Σιάο συγχαίρει τους παίκτες που έγιναν ένα με τον κόσμο μετά τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Η κυβέρνηση βάζει μπρος την συνταγματική αναθεώρηση: Ανακοινώσεις τη Δευτέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ενόχληση στον δικέφαλο ο Κωνσταντέλιας – Εξετάσεις την Τρίτη