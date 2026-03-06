MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Τα σενάρια για τον θάνατο του 15χρονου μαθητή που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/03), στα Εξάρχεια, όπου ένας 15χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:30, όταν ο ανήλικος, γαλλικής καταγωγής, έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων.

Ο ανήλικος βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής εξετάζονται όλα τα σενάρια γύρω από τον θάνατό του. Ερευνάται τόσο το ενδεχόμενο του δυστυχήματος, αλλά και της αυτοχειρίας. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι συμμαθητές του βρίσκονται σε σοκ αφού μια σχολική εκδρομή από την Γαλλία μετατράπηκε σε τραγωδία.

Παράλληλα, αναμένονται η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο ανήλικος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Εξάρχεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Δένδιας: Στέλνουμε Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μακρόν: Θα στείλουμε τεθωρακισμένα οχήματα στον Λίβανο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Σαουδική Αραβία: Τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαιτίσθηκαν ανατολικά του Ριάντ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων από σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 5 στο τμήμα Χαλάστρα – Κύμινα

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Μωρό “γίγας” σχεδόν 6 κιλών γεννήθηκε σε μαιευτήριο της Νέας Υόρκης

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη