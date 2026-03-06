Τραγωδία στα Εξάρχεια: Τα σενάρια για τον θάνατο του 15χρονου μαθητή που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/03), στα Εξάρχεια, όπου ένας 15χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:30, όταν ο ανήλικος, γαλλικής καταγωγής, έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων.

Ο ανήλικος βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής εξετάζονται όλα τα σενάρια γύρω από τον θάνατό του. Ερευνάται τόσο το ενδεχόμενο του δυστυχήματος, αλλά και της αυτοχειρίας. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι συμμαθητές του βρίσκονται σε σοκ αφού μια σχολική εκδρομή από την Γαλλία μετατράπηκε σε τραγωδία.

Παράλληλα, αναμένονται η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο ανήλικος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.