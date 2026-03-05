Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός 15χρονος Γάλλος μαθητής που έπεσε από μεγάλο ύψος
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία στα Εξάρχεια με ανήλικο μαθητή γαλλικής καταγωγής να πέφτει από μεγάλο ύψος και να αφήνει την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το παιδί βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, σε ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού 72, στα πλαίσια εκδρομής που έκανε το σχολείο στο οποίο φοιτά.
Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.
Το παιδί διακομίστηκε στο Παίδων Αγία Σοφία όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
