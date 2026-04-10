Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγαν και δάγκωναν το 10 μηνών κοριτσάκι στον Πύργο – Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του

Στη φυλακή βρίσκονται από χθες, Πέμπτη, τόσο η μητέρα του 10 μηνών βρέφους που κακοποιήθηκε άγρια στον Πύργο, όσο και ο σύντροφός της που φέρεται να ήταν αυτός που δάγκωνε και έκαιγε το μικρό παιδί.

Η απόφαση για προφυλάκιση ακολούθησε την έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών σύμφωνα με την οποία το κοριτσάκι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα (δαγκώματα) προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του παιδιού ξεπερνούν τα 40 στον αριθμό, με την κακοποίηση να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ως βασικός κακοποιητής φέρεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να δάγκωνε το παιδί και να του προκαλούσε εγκαύματα με τσιγάρο.

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού που κατηγορείται ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει την κακοποίηση, απολογούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της και γι’ αυτό δεν παρενέβη για να σώσει το παιδί της.

Ο 18χρονος εμφανίζεται, επίσης, να ομολόγησε ότι είχε κάψει το κοριτσάκι με τσιγάρα καθώς και ότι όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη.

Σε βάρος της 18χρονης μητέρας και του συνομήλικου συντρόφου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου.