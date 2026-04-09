MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Ο σύντροφος της μητέρας έκαιγε και δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος – Προφυλακίστηκαν και οι δύο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε η μητέρα του 10 μηνών βρέφους το οποίο βρέθηκε με κατάγματα, δαγκωματιές και καψίματα στο κορμάκι του, με αποτέλεσμα οι γιατροί της Ηλείας να ειδοποιήσουν αμέσως τις αρχές για την κακοποίησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, τόσο η μητέρα του βρέφους όσο και ο σύντροφός της, βρέθηκαν σήμερα (09/04) ενώπιων Ανακρίτριας Ηλείας μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος για την κακοποίηση.

Αφού απολογήθηκαν, κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού και της ανακρίτριας.

Από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε πως ο πατριός ήταν αυτός που δάγκωνε και έκαιγε το δέρμα του βρέφους με τσιγάρα και όχι η ίδια η μητέρα. Η νεαρή κοπέλα ωστόσο κατηγορείται πως δεν προστάτευσε το παιδί της, το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως το μωρό οδηγήθηκε από την μητέρα του στο νοσοκομείο της Ηλείας έχοντας δεκάδες μώλωπες και τραύματα στο κορμί του. Όταν η μητέρα κατάλαβε ότι οι γιατροί θα καλέσουν την αστυνομία, άρπαξε το μωρό και τράπηκε σε φυγή.

Λίγες ημέρες μετά, η αστυνομία εντόπισε την μητέρα και έτσι το μωρό επέστρεψε στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην κατάθεση που έδωσε στις αρχές, υποστήριξε πως τα σημάδια προκλήθηκαν μετά από παιχνίδι με τα ξαδέλφια του μωρού, χωρίς να κάνει αναφορά για τον σύντροφό της.

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατριός του βρέφους, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή μιας και δεν έπεισαν τις αρχές για την μη εμπλοκή τους στην κακοποίηση.

βρέφος Ηλεία

