Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα – Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά ζελατοδυναμίτιδας

Σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τρίκαλα, οι Αρχές προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα». Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά εντός του εργοστασίου από στελέχη της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά την απόφαση της Εισαγγελίας να προχωρήσει σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την έκρηξη που πριν από τρεις εβδομάδες στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Η υπόθεση πέρασε πλέον σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, καθώς οι αρχικές κατηγορίες περί εμπρησμού και έκρηξης από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος, μετατράπηκαν σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο. Η μεταβολή αυτή οδήγησε τον Ανακριτή Τρικάλων στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης. Ο επιχειρηματίας κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και έχει προγραμματιστεί να δώσει επίσημη απολογία το πρωί της Τρίτης.

Τα κρίσιμα ευρήματα της ΔΑΕΕ για τα αίτια της έκρηξης

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραμάτισε η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξε η ΔΑΕΕ, βασισμένη σε μαρτυρίες ειδικών και εργαζομένων του εργοστασίου. Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι ήδη από τον Ιούνιο ήταν έντονη η μυρωδιά προπανίου στους χώρους, γεγονός που είχε επισημανθεί επανειλημμένα. Παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις και την αυτοψία ιδιώτη τεχνικού, καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έγινε, καθώς υπήρξε οικονομική διαφωνία με την ιδιοκτησία.

Όπως μεταδίδει το ERTnews, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι στο υπόγειο υπήρχε σωλήνας προπανίου σε προχωρημένη διάβρωση, τοποθετημένος κατά παράβαση των κανονισμών απευθείας στο έδαφος. Η φθορά του αποδίδεται στη μακροχρόνια επαφή με λιπάσματα από γειτονικές καλλιέργειες. Η διαρροή που ακολούθησε μετέτρεψε τον υπόγειο χώρο σε «βόμβα», η οποία ενεργοποιήθηκε όταν προκλήθηκε σπινθήρας από την αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης υπολογίστηκε αντίστοιχη με 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, προκαλώντας τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε εργαζομένων.

Στο μικροσκόπιο μελέτες και συστήματα ασφαλείας

Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται πλέον και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις τεχνικές μελέτες, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις και ανακρίβειες στα τοπογραφικά σχέδια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η επιχείρηση φέρεται να μην δήλωσε στις αρμόδιες Αρχές, την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια, την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από τα προβλεπόμενα 7,5 μέτρα από τα όρια του οικοπέδου.

Την ίδια στιγμή, φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και παρουσιάσει η ΕΡΤ φέρνει στο φως σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας. Εντοπίστηκαν ανιχνευτές που δεν ήταν συνδεδεμένοι με ρεύμα αλλά εμφάνιζαν βαμμένα καλώδια για να δείχνουν λειτουργικοί, καθώς και σωληνώσεις που είχαν συνδεθεί πρόχειρα με απλά ρακόρ αντί για πιστοποιημένες εγκαταστάσεις. Ο χώρος του εργοστασίου παραμένει αποκλεισμένος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των στοιχείων, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.