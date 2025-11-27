Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις φυγόποινων και καταζητούμενων

Στοχευμένους ελέγχους με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων, αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων διενεργούν συστηματικά αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, καθώς και στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν:

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, σε περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, 37χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας εκκρεμεί απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χαλκιδικής, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και χρηματική ποινή

6.000 ευρώ, για μαστροπεία.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, 50χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών και χρηματική ποινή 160.000 ευρώ, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις». Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω είχε συλληφθεί για περίπτωση υπεξαίρεσης οχήματος (σχετ. το από 26-11-2025 Πρωινό Ενημερωτικό Δελτίο της Υπηρεσίας μας).

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, 70χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (5) ετών, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.