Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος σε κλεμμένο όχημα μετά από επεισοδιακή καταδίωξη – Αναζητείται ο συνεργός του

Με επεισοδιακό τρόπο συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα ένας Βούλγαρος σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος μαζί με έναν ομοεθνή του -ο οποίος αναζητείται- ξάφρισαν επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για κλοπή οχήματος από επιχείρηση με τους δύο Βούλγαρους να επιχειρήσουν να αφαιρέσουν ένα ακόμα όχημα χωρίς όμως να τα καταφέρνουν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο άτομα κινούμενα με το κλεμμένο όχημα έκλεψαν καύσιμα από πρατήριο.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης κοντά στα ΕΛΠΕ. Επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν όμως ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος πάτησε γκάζι επιχειρώντας να εξαφανιστεί.

Ακολούθησε καταδίωξη από το πλήρωμα της Άμεσης Δράσης με τη συνδρομή στελεχών της ΟΠΚΕ. Στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε έναν 23χρονο Βούλγαρο. Το έτερο άτομο που επέβαινε στο όχημα κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές προκειμένου να συλληφθεί.

Σε βάρος του 23χρονου αλλά και του ατόμου που αναζητείται σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής και της απείθειας.

