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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά δύο παράτυπων μεταναστών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη 51χρονου αλλοδαπού, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, που διενεργεί την προανάκριση.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες χθες (14-09-2026) στην Π.Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης, πλησίον Ασπροβάλτας ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανωτέρω, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν δύο αλλοδαποί, στερούμενοι εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παράτυποι μετανάστες

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