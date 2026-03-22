Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Χαλάστρα – Του επιβλήθηκαν πρόστιμα “μαμούθ”

Στη σύλληψη ενός 17χρονου ημεδαπού προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, στην περιοχή της Χαλάστρας, έπειτα από επικίνδυνη καταδίωξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα όταν του έγινε σήμα για έλεγχο από τους αστυνομικούς. Ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, ενώ διαπιστώθηκαν και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 22.000 ευρώ, για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.