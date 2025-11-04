MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 13χρονος – Απείλησε νεαρό πως έχει μαχαίρι και του άρπαξε το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα αγόρι μόλις 13 ετών συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι λήστεψε έναν 21χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος πλησίασε έναν 21χρονο κοντά στον Λευκό Πύργο και τον απείλησε πως έχει πάνω του μαχαίρι, ενώ κατάφερε να αποσπάσει το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο κινείτο ο 21χρονος.

Το θύμα ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” εντόπισαν λίγο αργότερα τον ανήλικο και τον συνέλαβαν.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

