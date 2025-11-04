Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 13χρονος – Απείλησε νεαρό πως έχει μαχαίρι και του άρπαξε το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι

Ένα αγόρι μόλις 13 ετών συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι λήστεψε έναν 21χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος πλησίασε έναν 21χρονο κοντά στον Λευκό Πύργο και τον απείλησε πως έχει πάνω του μαχαίρι, ενώ κατάφερε να αποσπάσει το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο κινείτο ο 21χρονος.

Το θύμα ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” εντόπισαν λίγο αργότερα τον ανήλικο και τον συνέλαβαν.