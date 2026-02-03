MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τριών οχημάτων στο Ωραιόκαστρο – Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/2) λίγο πριν τις 15:00 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα ανόδου προς Ωραιόκαστρο χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Εξαιτίας της σύγκρουσης δημιουργήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο με τεράστιες ουρές ενώ είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα ανόδου προς το Ωραιόκαστρο.

