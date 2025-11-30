Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διαμέρισμα στον Εύοσμο – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός στη Πυροσβεστική σήμανε σήμερα το μεσημέρι, για φωτιά σε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε -κάτω από άγνωστες συνθήκες- σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στον Εύοσμο, γύρω στις 14:00 το μεσημέρι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άτομα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ το ευτυχές είναι πως δεν κινδύνεψε κανείς.