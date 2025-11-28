Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε εργοστάσιο – “Καταγγελίες για σεξιστικές συμπεριφορές”

Παρέμβαση σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας ζαχαρωδών προϊόντων πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα.

Σε ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας κάνει λόγο για “καταγγελίες για σεξιστικές και παραβιαστικές συμπεριφορές και άλλες εργοδοτικές αυθαιρεσίες σε βάρος εργαζομένων από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας “ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε”, Λάζαρο Μελετιάδη”.

H ανακοίνωση του Ρουβίκωνα:

“Παρέμβαση στο εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας ζαχαρωδών προϊόντων “ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε” για σεξιστικές, παραβιαστικές συμπεριφορές και εργοδοτικές αυθαιρεσίες

Το τελευταίο διάστημα έχουμε λάβει σειρά καταγγελιών για σεξιστικές και παραβιαστικές συμπεριφορές και άλλες εργοδοτικές αυθαιρεσίες σε βάρος εργαζομένων από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας “ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε”, Λάζαρο Μελετιάδη.

Αν για κάτι είναι γνωστή αυτή η εταιρεία στην αγορά, είναι για την αδιαντροπιά και εργοδοτική αλητεία του αφεντικού Μελετιάδη. Εδώ και αρκετό καιρό οι εργαζόμενοι-ες του εργοστασίου βιώνουν μια εργασιακή κόλαση με εξαντλητικά ωράρια (φυσικά αναντίστοιχα των συμβάσεων που έχουν υπογράψει), με μισθούς πείνας, απλήρωτες υπερωρίες, αδήλωτες βάρδιες και πολλά άλλα.

Σαν να μην έφταναν όλες αυτές οι παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων, ο Μελετιάδης παραβιάζει συστηματικά και την έννοια της αξιοπρέπειας στην εργασία και τα αντίστοιχα επαγγελματικά όρια, ιδίως όσον αφορά στις εργαζόμενες γυναίκες.

Οι καταγγελίες αναφέρουν πιεστικά τηλεφωνήματα στα οποία ζητά επίμονα σε κοπέλες εργαζόμενες να βρεθούν μαζί του εκτός ωραρίου για ‘κοινωνικοποίηση’. Αναφέρουν χυδαίο σεξιστικό λόγο και προσφορές χρηματικών ποσών για εξαγορά των εργαζομένων γυναικών σε συνεύρεση μαζί του. Η χυδαιότητα και ο σεξισμός του τον έχουν οδηγήσει ακόμα και στο να απλώσει τα βρωμόχερά του πάνω σε εργαζόμενες, οι οποίες πλέον αναγκάζονται να κυκλοφορούν στη δουλειά ανά ομάδες ώστε να μην κινδυνεύσει να βρεθεί κάποια μόνη μαζί του.

Όποια δε δεν ανέχεται τις εξουσιαστικές και παραβιαστικές συμπεριφορές του σεξιστή-αφεντικού Μελετιάδη, προσβάλλεται και τιμωρείται με εξαντλητικά ωράρια, με τελικό σκοπό φυσικά την απόλυσή της”.