Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Παρουσιάστηκε πριν λίγο στην ΕΛΑΣ συνοδεία του δικηγόρου του ο νεαρός που φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όπως μεταδίδει το protothema.gr, δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα που τον χτυπούσαν με τα χέρια. Έπεσε κάτω και τότε, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του «βρήκε» ένα μαχαίρι και χτύπησε τον 20χρονο, στον οποίο δεν σκόπευε να κάνει κακό. Όπως υποστηρίζει ήταν μόνος, ενώ η ομάδα των νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ λένε ότι μαζί του ήταν ένα ακόμη άτομο.

Παράλληλα, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του thestival.gr, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.