Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε δύο σπίτια μέσα σε μία εβδομάδα – Δύο συλλήψεις για κλοπές με λεία 7.000 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, για κλοπή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 33χρονο αλλοδαπό και έναν 28χρονο Έλληνα, οι οποίοι κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (20/10), από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Κλοπών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Οι δύο άντρες συνελήφθησαν καθώς την προηγούμενη ημέρα είχαν εισέλθει σε οικία 27χρονου άντρα, στο κέντρο πόλης, απ’ όπου αφαίρεσαν 2.000 ευρώ, κάρτες τραπεζών, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα του παθόντα.

Είχαν κλέψει 5.000 ευρώ από σπίτι 25χρονης

Η περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου έδειξε ότι, μία εβδομάδα νωρίτερα, ανωτέρω συλληφθέντες εισήλθαν σε οικία 25χρονης γυναίκας, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου και αφαίρεσαν 5.000 ευρώ, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά της.

Από την κατοχή των δραστών κατασχέθηκε σακίδιο που περιείχε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και κοσμήματα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων ερευνάται.