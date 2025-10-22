MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε δύο σπίτια μέσα σε μία εβδομάδα – Δύο συλλήψεις για κλοπές με λεία 7.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, για κλοπή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 33χρονο αλλοδαπό και έναν 28χρονο Έλληνα, οι οποίοι κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (20/10), από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Κλοπών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Οι δύο άντρες συνελήφθησαν καθώς την προηγούμενη ημέρα είχαν εισέλθει σε οικία 27χρονου άντρα, στο κέντρο πόλης, απ’ όπου αφαίρεσαν 2.000 ευρώ, κάρτες τραπεζών, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα του παθόντα.

Είχαν κλέψει 5.000 ευρώ από σπίτι 25χρονης

Η περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου έδειξε ότι, μία εβδομάδα νωρίτερα, ανωτέρω συλληφθέντες εισήλθαν σε οικία 25χρονης γυναίκας, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου και αφαίρεσαν 5.000 ευρώ, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά της.

Από την κατοχή των δραστών κατασχέθηκε σακίδιο που περιείχε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και κοσμήματα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων ερευνάται.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Η “μπηχτή” Χατζηδάκη για την Κωνσταντοπούλου: Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Τρεις νέες Επώνυμες Έδρες Σπουδών στο ΑΠΘ- Τι αποτελέσματα έχουν φέρει οι έδρες που ιδρύθηκαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κ. Γκιουλέκας: Η είδηση της απώλειας του Διονύση Σαββόπουλου γεμίζει με θλίψη όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Στουρνάρας: Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ θα φθάσουν στο 18% το 2027 από 11% που είχαν μειωθεί το 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κ. Μητσοτάκης: Απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο στο δυστύχημα των Τεμπών – Η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο Νετανιάχου συζήτησε για την εκεχειρία στη Γάζα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου