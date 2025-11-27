MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος με ευρωπαϊκά εντάλματα και ο δεύτερος από τους διαρρήκτες που έπεσαν από μπαλκόνι

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Καταζητούμενοι με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης ήταν οι δύο διαρρήκτες που μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην περιοχή του Δρυμού, στη Θεσσαλονίκη, και έπεσαν από μπαλκόνι, ύψους έξι μέτρων, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑ.Σ, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, 35χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Αρχών Λουξεμβούργου που αφορά στα αδικήματα της κλοπής, διακεκριμένης κλοπής, απόπειρας κλοπής, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, χρήσης πλαστογραφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω είχε συλληφθεί μαζί με συνεργό του για περίπτωση κλοπής σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Διαρρήκτες Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 ώρες πριν

Η Πειραιώς και το Κέντρο Διοτίμα συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

MadWalk 2025: Το χορευτικό του Σάκη Ρουβά με τη Βίκυ Καγιά – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου μαθητή από ρίψη κροτίδας μέσα σε σχολείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 43 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Πούλησε χασίς σε 17χρονο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην ΕΥΑΘ για καινοτόμο μέθοδο στον εντοπισμό υπόγειων αγωγών

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο