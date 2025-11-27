Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος με ευρωπαϊκά εντάλματα και ο δεύτερος από τους διαρρήκτες που έπεσαν από μπαλκόνι

Καταζητούμενοι με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης ήταν οι δύο διαρρήκτες που μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην περιοχή του Δρυμού, στη Θεσσαλονίκη, και έπεσαν από μπαλκόνι, ύψους έξι μέτρων, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑ.Σ, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, 35χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Αρχών Λουξεμβούργου που αφορά στα αδικήματα της κλοπής, διακεκριμένης κλοπής, απόπειρας κλοπής, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, χρήσης πλαστογραφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω είχε συλληφθεί μαζί με συνεργό του για περίπτωση κλοπής σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου.