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Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 30χρονη

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί όταν μια 30χρονη έχασε τη ζωή της στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρωινές ώρες σήμερα (05-09-2026) στην περιοχή του Ευόσμου, δίκυκλο ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε 30χρονη ημεδαπή, ανετράπη της πορείας του εντός του οδοστρώματος και στη συνέχεια παρασύρθηκε από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 35χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του πρώτου οχήματος και τις υλικές ζημιές αμφότερων των οχημάτων.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο δυστύχημα

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