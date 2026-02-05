MENOY

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά μετά από έκρηξη – Επί τόπου η Πυροσβεστική

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:30 σε κουζίνα διαμερίσματος 3ου ορόφου στην οδό Αριστείδου. Επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Τέλος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο.

