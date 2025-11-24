MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ερασιτέχνης κλέφτης αρπάζει χριστουγεννιάτικα στολίδια από αυλές σπιτιών – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο κλέφτης των Χριστουγέννων έπιασε δουλειά. Χτύπησε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρετζικίου. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν δυο μονοκατοικίες της λεωφόρου Παπανικολάου. Έκλεψε χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπιόνια από τις αυλές. Οι φωνές ενός περίοικου τον ανάγκασαν να αφήσει στη μέση το έργο του. Είχε ήδη φορτώσει το αυτοκίνητό του με λαμπιόνια και στολίδια συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δέκα ημέρες. Ο ελαφροχέρης έδρασε στις 4 τα ξημερώματα. Παρακολουθώντας κανείς το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας από τη δράση του κλέφτη των Χριστουγέννων διαπιστώνει ότι πρόκειται για έναν ερασιτέχνη του είδους που εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ατζαμής. Στην προσπάθειά του να αποσυνδέσει το καλώδιο του στολιδιού πέφτει στο έδαφος. Δυσκολεύεται αρκετά να περάσει το κάγκελο της περίφραξης και στο τέλος το βάζει στα πόδια γιατί τον πήραν είδηση.

Τρία λεπτά αργότερα και ενώ έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ο δράστης ξαναπερνά με το αυτοκίνητό του μπροστά από τα σπίτια που έκλεψε. Για καλή του τύχη τα θύματα ήταν με παντόφλες και πιτζάμες και δεν μπόρεσαν να τον κυνηγήσουν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το thestival.gr:

