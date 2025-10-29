MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να ταξιδέψει με πλαστό διαβατήριο στο Ισραήλ – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη 35χρονος καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βράθηκε να χρησιμοποιεί πλαστό διαβατήριο με στοιχεία Ισραηλινού ατόμου που θα ταξίδευε προς Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες την 28-10-2025 στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», 35χρονος υπήκοος Γεωργίας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη να χρησιμοποιεί πλαστό διαβατήριο με στοιχεία Ισραηλινού έτερου ατόμου που θα ταξίδευε προς Ισραήλ.

Επιπλέον, από την ίδια Υπηρεσία, βραδινές ώρες την 28-10-2025, συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που του έγινε, είχε εισέλθει παράνομα στην Χώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Αεροδρόμιο "Μακεδονία" Θεσσαλονίκη Σύλληψη

