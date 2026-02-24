MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από κτήριο – “Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο” – Δείτε βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στις Αρχές μετά από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 04:30 σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκι έξω από πολυκατοικία επί της οδού Αγίας Τριάδος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία και το στόρι του ισογείου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, o χώρος χρησιμοποιείται ως στέκι από άτομα που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

“Γύρω στις 04:20, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Είπαμε βόμβα, κάτι έγινε. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια αλλά δεν καταλάβαμε τι έγινε, Τώρα που βγήκα έξω είδα τι έγινε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος”, ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας.

Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης σήμερα σε κεντρικό κόμβο στο κέντρο

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

6 υγιεινά σνακ που δεν θα χαλάσουν τη δίαιτά σας

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Αγία Πετρούπολη: Απίστευτη διάσωση αγοριού που έπεσε από τον έβδομο όροφο – Δείτε το βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 2 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πούτιν: Ύψιστη προτεραιότητα για την Ρωσία η ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Αντόνιο Γκουτέρες: Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου» σε όλο τον κόσμο