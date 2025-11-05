Θεσσαλονίκη: Έκλεβε ρεύμα για 6 χρόνια και “γλύτωσε” 27.000 ευρώ – Συνελήφθη 32χρονος
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη 32χρονος στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως διαπιστώθηκε προέβη σε ρευματοκλοπή, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 27.000 ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ», πρωινές ώρες χθες (04-11-2025) στο Κορδελιό, συνελήφθη 32χρονος ημεδαπός, καθώς όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο ηλεκτρολόγου μηχανικού της ΔΕΔΔΗΕ, ο ανωτέρω από 02-12-2019, προέβη σε αυθαίρετη επανασύνδεση στην παροχή του ρεύματος του διαμερίσματός του, με υπολογισθείσα διαφυγούσα ενέργεια, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 27.000 ευρώ.
