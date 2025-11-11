MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Τούμπα – Δείτε φωτο και βίντεο

|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έφεραν προβλήματα στην Τούμπα με ένα δέντρο να πέφτει και να πλακώνει σταθμευμένα οχήματα.

Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Διογένους, όταν ένα τεράστιο δέντρο λόγω των μποφόρ ξηλώθηκε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ διακόπηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με πέντε πυροσβέστες για τεμαχισμό του δέντρου ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.

Δείτε εικόνες:

Αυτοκίνητα Δέντρο Θεσσαλονίκη

