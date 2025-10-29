MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο 28χρονους για επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας – Τους χτύπησαν και τους πήραν τα σακίδιά τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος δύο 28χρονοι, ελληνικής καταγωγής, για υπόθεση δύο διαδοχικών επιθέσεων, που κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν τον Φεβρουάριο του 2025 μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, κατόπιν δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για ληστεία, σωματική βλάβη από κοινού, καθώς και για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και του νόμου περί όπλων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, το πρωί, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες, κατηγορούνται ότι, μαζί με ακόμη δύο άγνωστα άτομα, ως οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, πραγματοποίησαν δύο διαδοχικές επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλης ομάδας, από τους οποίους με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν σακίδια που περιείχαν πανό.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νετανιάχου μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε Ισραηλινό όμηρο: “Θα απαντήσουμε στη Χαμάς”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το Χριστουγεννιάτικο Smile Bazaar από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

EUROBANK 6 ώρες πριν

Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε 51χρονο στον δρόμο – Αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Φυσικό αέριο μεταφέρεται από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω της Διαβαλκανικής οδού

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Ακτινίδια και φυτικές ίνες: Πόσο βοηθούν με τη χρόνια δυσκοιλιότητα