Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Ευόσμου – Ελέγχθηκαν 73 άτομα και 57 οχήματα
Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές ώρες χθες (04-02-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Ευόσμου άνωθεν της περιφερειακής οδού.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:
- 73 άτομα και
- 57 οχήματα
Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:
- Προσήχθησαν 2 άτομα
- Διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
- Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
- Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.
Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.
