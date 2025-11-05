MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στη Χαλκηδόνα – Ελέγχθηκαν 64 άτομα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (04-11-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς στις περιοχές Χαλκηδόνος και Νέας Μεσημβρίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

  • 64 άτομα και
  • 51 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

  • Προσήχθησαν (5) άτομα,
  • Βεβαιώθηκαν (15) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
  • Ακινητοποιήθηκαν (11) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Χαλκηδόνα

