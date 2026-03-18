Θεσσαλονίκη: Από έκρηξη προκλήθηκε η φωτιά σε κατάστημα στον Σταυρό – “Έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ” – Βίντεο ντοκουμέντο

Από έκρηξη φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατάστημα με είδη αλιείας στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το συμβάν στις 4:40 τα ξημερώματα και άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε έναν δικυκλιστή με κράνος να περνάει έξω από το κατάστημα. Όπως διακρίνεται την πρώτη φορά δεν σταμάτησε αλλά φαίνεται ότι λίγα λεπτά μετά επέστρεψε και ακινητοποίησε το δίκυκλο μπροστά στην επιχείρηση.

Στο βιντεοληπτικό υλικό, ωστόσο, δεν φαίνεται καθαρά η ενέργεια που οδήγησε στην έναρξη της φωτιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν 5 με 6 εκρήξεις που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ και μετά το κατάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο: