Θεσσαλονίκη: Από έκρηξη προκλήθηκε η φωτιά σε κατάστημα στον Σταυρό – “Έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ” – Βίντεο ντοκουμέντο

Από έκρηξη φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατάστημα με είδη αλιείας στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το συμβάν στις 4:40 τα ξημερώματα και άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε έναν δικυκλιστή με κράνος να περνάει έξω από το κατάστημα. Όπως διακρίνεται την πρώτη φορά δεν σταμάτησε αλλά φαίνεται ότι λίγα λεπτά μετά επέστρεψε και ακινητοποίησε το δίκυκλο μπροστά στην επιχείρηση.

Στο βιντεοληπτικό υλικό, ωστόσο, δεν φαίνεται καθαρά η ενέργεια που οδήγησε στην έναρξη της φωτιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν 5 με 6 εκρήξεις που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ και μετά το κατάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο:

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μ. Συρεγγέλα: Θωρακισμένη και κατοχυρωμένη η χώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

“Έσφαξαν Τούρκο, μακάρι να πεθάνει”: Συνομιλίες σοκ μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

ΚΘΒΕ: Ο “Ζορμπάς” και σήμερα στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Reuters: Συναγερμός σε ελληνικές επιχειρήσεις για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Γιώργος Δασκουλίδης: Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας, άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει