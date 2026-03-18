Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα με είδη αλιείας στον Σταυρό – Φωτο και βίντεο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατάστημα με είδη αλιείας στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το συμβάν στις 4:40 τα ξημερώματα και άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

