Θεσσαλονίκη: Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω e-mail ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης

Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω e-mail ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Η ΕΛΑΣ μετά από έρευνες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του αποστολέα και πλέον η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το συμβάν κατήγγειλε στις Αρχές ο κ. Δανιηλίδης όταν και έλαβε e-mail στο οποίο υπήρχαν απειλές κατά της ζωής και σωματικής ακεραιότητάς του. Μετά την καταγγελία, ξεκίνησαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής έρευνες για την ταυτοποίηση του αποστολέα. Πρόκειται για έναν 37χρονο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκε 37χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής με χρήση ηλεκτρονικού μέσου,σε βάροςΔημάρχου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από σχετική έγκληση, καθώς ο Δήμαρχος έγινε αποδέκτης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλές κατά της ζωής και σωματικής ακεραιότητάς του.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία – πάροχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος, ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού από τον οποίο εστάλη το απειλητικό μήνυμα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.