Θεσσαλονίκη: 80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο σε τράπεζα – “Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι”, είπε
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας 80χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας!
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη. Ο 80χρονος έφτασε έξω από την τράπεζα με ΙΧ, έκανε όπισθεν και έπεσε πάνω στην πρόσοψη του υποκαταστήματος, με συνέπεια να προκληθούν υλικές ζημιές στην τζαμαρία.
“Μου έκαναν κατάσχεση το σπίτι”
Ο 80χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του και για τον λόγο αυτό, ο ίδιος έπεσε με το όχημά του στο υποκατάστημά της.
Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά το περιστατικό.
