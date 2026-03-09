MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο σε τράπεζα – “Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι”, είπε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 80χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη. Ο 80χρονος έφτασε έξω από την τράπεζα με ΙΧ, έκανε όπισθεν και έπεσε πάνω στην πρόσοψη του υποκαταστήματος, με συνέπεια να προκληθούν υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

“Μου έκαναν κατάσχεση το σπίτι”

Ο 80χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του και για τον λόγο αυτό, ο ίδιος έπεσε με το όχημά του στο υποκατάστημά της.

Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά το περιστατικό.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Με μεγάλη συμμετοχή η πορεία στην Αθήνα – Πέταξαν μπογιές στο υπ. Εργασίας, δείτε φωτογραφία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Εργαστήριο για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ σήμερα από το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χανιά: 51χρονος κρεμάστηκε από δέντρο, άφησε βίντεο με τους λόγους της αυτοκτονίας του

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Έξι νεκροί σε νέα αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών σε ταχύπλοο στον Ειρηνικό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Βενζινοπώλες Θεσσαλονίκης: Αδικαιολόγητο να κατηγορούνται για αισχροκέρδεια τα πρατήρια – Αυτή είναι η αλήθεια για τις τιμές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Μ.Χαρακόπουλος για την Ημέρα της Γυναίκας: Ηρωίδες οι γυναίκες στο Ιράν που βγάζουν τη μαντίλα