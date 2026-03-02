MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραβίασε φανάρι και STOP, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και δε συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών ενώ στη συνέχεια παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Ακολούθως, ο άνδρας κινούμενος εντός της Αγχιάλου παραβίασε πινακίδα «ΣΤΟΠ» και αφού συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος, το όχημα του 30χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης οικίας.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του πρώτου οχήματος και 27χρονης συνεπιβάτιδας.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς και ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

“Χάλκινος” o Κωστελίδης στο Mostoles Junior European Cup 2026 – 5ος ο Τσελίδης στην Τασκένδη, 5η η Παπαδοπούλου στο Πόρετς

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν θα μπω σε δημόσια αντιδικία για τα παιδιά μου, παρά τη δύσκολη συνθήκη που βιώνουν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΑΣ Άρης: Εξασφαλίσαμε ρητές διαβεβαιώσεις για την ασφαλή επιστροφή των αθλητών μας από το Άμπου Ντάμπι στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τραμπ: Βυθίσαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία, θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Κλέλια Ρένεση: Βλέπουν έναν λαό τρία χρόνια στις πλατείες να κλαίει – Τι άλλο πρέπει να κάνουμε; Να αυτοπυρποληθούμε;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Σκιάθος: Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που πάλεψε με τα κύματα για να μεταφέρει άρρωστο παιδί