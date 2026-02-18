Θεσσαλονίκη: 25χρονος προσπάθησε να αρπάξει με την απειλή μαχαιριού χρήματα από υπάλληλο καταστήματος

Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς την απείλησε λεκτικά και με τη χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να αφαιρέσει χρήματα από υπάλληλο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αποχώρησε αφαιρώντας προϊόν μικρής αξίας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 25χρονου, παρουσία εκπροσώπου Δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 4 σουγιαδάκια, ένα κατσαβίδι, μία ζυγαριά ακριβείας και ένα παντελόνι, που φορούσε κατά την διάρκεια της προαναφερόμενης αξιόποινης πράξης.