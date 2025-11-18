Θεσσαλονίκη: 18χρονος μόλις είδε τους αστυνομικούς πέταξε κάτω τα κλοπιμαία από κατάστημα ρούχων στο κέντρο

Συνελήφθη σήμερα το πρωί από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας «Ζ», στο κέντρο της πόλης, 18χρονος, Έλληνας, ο οποίος βγαίνοντας από κατάστημα ενδυμάτων, στη θέα των αστυνομικών, τράπηκε σε φυγή προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.

Πριν την ακινητοποίησή του, απέρριψε στο έδαφος τρία κινητά τηλέφωνα, μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 3,30 γραμμαρίων και ένα κατσαβίδι, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα δαχτυλίδι, δύο ρολόγια, δύο κλειδιά αυτοκινήτου, ένα κλειδί από αποθήκη ποτών, ένα τηλεχειριστήριο «immobilizer», καθώς και 140 ναρκωτικά δισκία χωρίς να διαθέτει σχετική ιατρική συνταγή.

Επιπλέον, κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης μετέβη στο ανωτέρω κατάστημα επιβαίνοντας σε ποδήλατο, το οποίο αφαίρεσε από την περιοχή της Άνω Πόλης σε προγενέστερο χρόνο.

Τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν και αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοί τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.