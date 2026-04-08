Θεσσαλονίκη: 17χρονος Αιγύπτιος κατηγορείται για βιασμό 14χρονης που τον φιλοξενούσε

THESTIVAL TEAM

Ένας 17χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη καθώς κατηγορείται πως βίασε μια 14χρονη, η οποία μάλιστα τον φιλοξένησε στο σπίτι του πατριού της!

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη κατήγγειλε στις Αρχές πως χθες τα ξημερώματα ο 17χρονος κι ενώ φιλοξενούσε στο σπίτι της προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.

Μετά την καταγγελία της 14χρονης, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ης Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Για την 14χρονη έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Περισσοτερες Ειδησεις

ALPHA BANK 22 ώρες πριν

Alpha Bank: Πρόταση για εξαγορά της Alpha Trust

ΔΙΕΘΝΗ 10 λεπτά πριν

Ο Γκουτέρες καλωσορίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Φλωρίδης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η φυσική πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Σύγκρουση Μηταράκη με Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας: “Εξυπνάκια” – “Το ρουσφέτι δεν είναι καθήκον”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Γεωργιάδης σε βουλευτές αντιπολίτευσης: Αν κατηγορήσουν εμένα ή συνάδελφο μου της ΝΔ, θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχουν ζητήσει

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τραμπ για την εκεχειρία με το Ιράν: “Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη, η Κίνα τους ώθησε στις διαπραγματεύσεις”